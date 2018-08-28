نرخ حمل و نقل جاده ای کالا بر اساس تن کیلومتر تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مداح عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و رئیس کارگروه اصلاح فرآیندها و مطالبات رانندگان به همراه حسین متولی حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات روز سه شنبه در سفر به قزوین از پایانه کالا و مرکز مدیریت راههای استان بازدید کرد.

وی در این بازدید که افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و معاونین حمل و نقل و فنی و نظارت وی را همراهی می کردند از شاخص‌های محاسبه اولیه تعیین نرخ حمل و نقل جاده‌ای کالا براساس تن کیلومتر در سیزدهمین جلسه کارگروه فرایندها خبر داد.

فرامرز مداح در این جلسه اظهارداشت: تعیین پارامترها و شناسایی عوامل هزینه‌ای ثابت و متغیر، بررسی کارشناسی درخصوص تأثیر پارامتر بر تن کیلومتر، بررسی قیمت ‌دهی حمل در بازارهای جهانی، طبقه ‌بندی خودروها، جمع‌آوری اطلاعات میدانی در خصوص هزینه‌ها، ایجاد فرمول محاسباتی برای هریک از پارامترها، استخراج تن کیلومتر پایه، بازه بندی مسافت‌های حمل براساس الگوبرداری از فهرست بها، کالیبراسیون فرمول براساس قیمت از مبداء بندرعباس، ترسیم منحنی مناسب برای محاسبات تن کیلومتر و بررسی خط روند کرایه تن کیلومتر و اصلاح فرمول تن کیلومتر از اقدامات انجام شده است.

وی گفت: محاسبه شاخص‌های اولیه تن کیلومتر براساس عوامل هزینه‌ای و قیمت تمام شده و نرخ تن کیلومتر با در نظرگرفتن تأثیر هزینه‌ها در واحد تن کیلومتر و تجمیع آنها صورت گرفته است و این نرخ بدون احتساب هزینه‌های سر بار مانند کمیسیون، بیمه مسئولیت مدنی، تخلیه و بارگیری محاسبه شده و برای دستیابی به آن بیش از هشت جلسه کارگروه تن کیلومتر، ۱۲ جلسه فرعی و ۶۰۰ نفر ساعت زمان فعالیت کارشناسی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان، نمایندگان کامیونداران و رانندگان، اساتید دانشگاه، صاحبنظران و شرکت‌های مشاور تشکیل شده است.

مداح اضافه کرد: برای تدوین این شاخص‌ها و تعریف یک پایه علمی، مذاکرات مختلفی با کارشناسان، دست‌ اندرکاران بخش، نمایندگان رانندگان، اساتید دانشگاه صورت گرفته است با وجود این در ساختار طراحی شده، فرایندها بهبود یافته اما شرایط ایده‌آل نیست و انتقادهایی به آن وارد است اما امیدواریم با استفاده از نظر و پیشنهاد سازنده دست‌ اندرکاران و صاحبنظران، ‌ شرایط بهبود نحوه محاسبه تن کیلومتر بیش از پیش فراهم شود.

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و رئیس کارگروه اصلاح فرآیندها و مطالبات رانندگان در بازدید از پایانه کالای قزوین در نشستی صمیمی با روسا و اعضاء هیئت مدیره انجمن های صنفی رانندگان و شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای استان درخواست های آنها را مورد بررسی قرار داد.