  1. سیاست
  2. سایر
۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۴۵

زاکانی در گفتگو با مهر:

راه جبران اشتباهات تشکیل فراکسیون جدید نیست

راه جبران اشتباهات تشکیل فراکسیون جدید نیست

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد راه اصلاح برخی اشتباهات هیات رئیسه این فراکسیون، مرتکب می شود، انشقاق و ایجاد فراکسیون جدید نیست.

علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس هفتم که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در واکنش به تاسیس فراکسیون اصولگرایان خلاق و  نقاد اظهار داشت: اعضای فراکسیون اصولگرایان برآمده از یک جبهه هستند و در این طیف گسترده سلایق فراوانی وجود دارد.

وی با تاکید برکه ایجاد فراکسیون خلاق و نقاد ناشی از اختلاف سلایق در میان اعضای فراکسیون اکثریت بود، این کار را نادرست خواند و متذکر شد : اگر قصد موسسان این فراکسیون اصلاح برخی رفتارهاست ، باید بدانند که تاثیر یکپارچگی و اتحاد در این زمینه بیش از آن است که جدایی صورت گیرد و دیگران برای ما کف و سوت بزنند.

این نماینده عضو ائتلاف آبادگران مجلس هفتم در پایان خاطرنشان کرد: اصولگرایان باید مبتنی بر مبانی و اصول خدمت به مردم را در دستور کار خود قرار داده و با سعه صدر و از طریق نقد درون گفتمانی مسایل را پیگیری نمایند.

کد مطلب 438808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها