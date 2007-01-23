راه جبران اشتباهات تشکیل فراکسیون جدید نیست

علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس هفتم که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در واکنش به تاسیس فراکسیون اصولگرایان خلاق و نقاد اظهار داشت: اعضای فراکسیون اصولگرایان برآمده از یک جبهه هستند و در این طیف گسترده سلایق فراوانی وجود دارد.

وی با تاکید برکه ایجاد فراکسیون خلاق و نقاد ناشی از اختلاف سلایق در میان اعضای فراکسیون اکثریت بود، این کار را نادرست خواند و متذکر شد : اگر قصد موسسان این فراکسیون اصلاح برخی رفتارهاست ، باید بدانند که تاثیر یکپارچگی و اتحاد در این زمینه بیش از آن است که جدایی صورت گیرد و دیگران برای ما کف و سوت بزنند.

این نماینده عضو ائتلاف آبادگران مجلس هفتم در پایان خاطرنشان کرد: اصولگرایان باید مبتنی بر مبانی و اصول خدمت به مردم را در دستور کار خود قرار داده و با سعه صدر و از طریق نقد درون گفتمانی مسایل را پیگیری نمایند.