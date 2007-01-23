به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلح نظام، در دیدار با مانیبر سینگ، سفیر هند در تهران، از پیشرفت پروژه های مشترک میان دو کشور استقبال کرد و همکاری دو کشور در زمینه مسائل منطقه ای و بین المللی را به نفع ثبات و توسعه منطقه دانست.

وی منطقه خاورمیانه را منطقه ای پر اهمیت و درعین حال پرمعضل ارزیابی کرد و ثبات منطقه را شرط اصلی حرکت منطقه به سوی توسعه، آبادانی و پیشرفت دانست و همکاری کشورهای منطقه را تنها راه ثبات و امنیت خاورمیانه بر شمرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی هم چنین حضور و دخالت آمریکا و بر خلاف جهت منافع ملت های منطقه و عامل بی ثباتی در منطقه خواند.

مسئول سابق پرونده هسته ای ایران، آمریکا را مسئول اصلی بی ثباتی و ناامنی در عراق و مشکلات لبنان و فلسطین دانست و هر نوع اختلاف در میان کشورهای منطقه را به نفع واشنگتن و به زیان منافع این کشورها ارزیابی کرد و بهترین مسیر برای حل مشکلات منطقه را نزدیکی و همکاری کشورهای خاورمیانه با یکدیگر دانست که زمینه ساز قطع مداخلات قدرتهای بزرگ نیز می باشد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت را از دیگر مظاهر مداخله جویی آمریکا در امور منطقه دانست و گفت: آمریکا بزرگترین مانع در مسیر حل و فصل مساله هسته ای از طریق مذاکره است.

وی بر اراده سیاسی کشورمان برای گسترش روابط با هند تاکید کرد و گفت: از هند انتظار داریم نقش سازنده ای را در پرونده هسته ای ایران ایفا کند.

روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای اعتماد سازی با جامعه بین المللی از طریق مذاکره بدون پیش شرط را مورد اشاره قرار داد و گفت: تحریم و فشار اثری بر اراده مستحکم یک ملت نخواهد داشت و در نهایت به ضرر همه کشورها خواهد بود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی از دیدار هیئت هندی به تهران در روزهای آتی برای حل و فصل مسائل مربوط به احداث لوله گاز ایران به هند و همچنین سفر ماه آینده وزیر خارجه هند به ایران استقبال کرد و سفر مقامات دو کشور را زمینه ساز ارتقای روابط دو جانبه بر شمرد.

مانیبر سینگ، سفیر هند در کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به روابط دوستانه دو کشور، زمینه های همکاری تهران - دهلی نو را گسترده خواند و از پیشرفت پروژه های مشترک میان دو کشور ابراز خرسندی نمود و بر اراده سیاسی هند برای حل و فصل مسائل مربوط به پروژه خط لوله گاز ایران به هند تاکید کرد.

وی آمادگی هند جهت همکاری با ایران در مسائل منطقه ای را اعلام کرد و به دلیل وابستگی هند به منطقه از لحاظ انرژی و بازار کار و کالا ثبات و امنیت منطقه را بسیار مهم ارزیابی کرد.

مانبیرسینگ هم چنین تصریح کرد: از دیدگاه هند حل پرونده هسته ای ایران تنها از طریق مذاکره و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان پذیر است.