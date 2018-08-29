به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، دیدار رده‌بندی مسابقات کانوپولوی بازی‌های آسیایی در بخش مردان امروز چهارشنبه میان دو تیم ایران و چین تایپه برگزار شد. در این رقابت تیم‌ ملی ایران با نتیجه ۴ بر ۳ برابر حریف خود متحمل شکست شد و به کسب عنوان چهارمی بازی ها بسنده کرد.

رقابت ایران و چین تایپه در دیدار رده بندی مسابقات کانوپولو مردان بازی های آسیایی در حالی در دو وقت قانونی با نتیجه مساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید که تیم‌ملی ایران تا ۵ ثانیه پایانی بازی از حریف خود پیش بود. در وقت اضافه اما چین تایپه گل طلایی را به ثمر رساند و برنده این مسابقه شد.

لازم به توضیح است این مسابقات به صورت آزمایشی برگزار می‌شود و مدال‌های آن در جدول رده‌بندی مدال‌های بازی‌ها محاسبه نخواهد شد.