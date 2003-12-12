پيروزي استقلال در نيمه اول مقابل پگاه گيلان

به گزارش خبرنگار "مهر" ديدارعقب افتاده دوتيم پگاه گيلان و استقلال تهران كه قراربود عصر روز پنجشنبه برگزار شود از ساعت 14 امروز درحضور بيش از 10 هزار تماشاگر و به قضاوت علي خسروي در و رزشگاه شهيد عضدي رشت برگزارشد.

اين ديدار در شرايطي آغاز شد كه زمين چمن ورزشگاه شهيد عضدي از كيفيت لازم برخوردار نبود و با تلاش مسئولان هيات فوتبال گيلان براي برگزاري اين ديدارآماده شد. درنيمه اول دوتيم به يك اندازه صاحب توپ و موقعيت بودند اما اين تيم مهمان بود كه در دقيقه 25 توسط رضا عنايتي به گل برتري دست پيدا كرد.

شاگردان مجيد جهانپور كه در بازي قبل با نتيجه 4 بر بريك مغلوب فولاد خوزستان شده بودند در اين نيمه تلاش زيادي را از خود نشان دادند تا بتوانند دروازه استقلال را باز كنند اما وحيد طالب لو دروازه بان جوان آبي ها درچند نوبت مانع از باز شدن دروازه اش شد.

در نيمه اول بازيكنان دوتيم بارها رو به خشنوت آوردند كه حاصل آن سه كارت زرد براي عشوري زاد و هوشيار از پگاه و محمد خرمگاه از استقلال بود.