به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، فینال مسابقات کانوپولوی بازی های آسیایی در بخش بانوان، امروز چهارشنبه میان دو تیم ایران و سنگاپور برگزار شد.

در این دیدار تیم کانوپولو بانوان ایران با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل حریف خود به برتری دست یافتند و عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

دیدار رده‌بندی نیز میان دو تیم ژاپن و چین تایپه برگزار شد. در این دیدار تیم چین‌تایپه در یک رقابت یک‌طرفه ژاپن را با نتیجه ۱۱ بر ۳ شکست داد و به عنوان سومی دست یافت.

لازم به توضیح است این مسابقات به صورت آزمایشی برگزار شد و مدال‌های آن در جدول رده‌بندی مدال‌های بازی‌های آسیایی اندونزی محاسبه نمی‌شود.