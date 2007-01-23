به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز با بررسی طرح استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه، آن را با 115 رای موافق و 43 رای مخالف از مجموع 217 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

در این طرح استفساریه سئوال شده بود که آیا تقویم اراضی ملی و موات وسایر اراضی متعلق به دولت موضوع ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده درماده 20 قانون برنامه چهارم صرفا شامل زمین هایی می شود که طرح های کشاورزی درآنها اجرا می شود و یا شامل زمین هایی می شود که برای طرح های مختلف تولیدی (صنعتی، خدماتی، معدنی) واگذار می گردد؟

کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات در پاسخ به این که استفساریه اعلام کرده بود تقویم اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت موضوع ماده 108 قانون برنامه سوم تنفیذ شده درماده 20 قانون برنامه چهارم شامل تمامی اراضی اعم از آنها که برای کشاورزی واگذار می شوند و آنهایی که برای طرح های مختلف تولیدی (صنعتی، خدماتی، معدنی) واگذار می شوند، می گردد.

پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه پس از بررسی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و به تصویب نمایندگان رسید.