وزرا و نمایندگان مجلس سهمیه حج ندارند / آغاز اعزام زائران به عمره مفرده از 15 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی خاکسار قهرودی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت عمره افزود: هزینه‌ عمره آینده نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش نیم درصدی قیمت ارز و بهبود سطح خدمات به طور متوسط ‌٥/٢ درصد رشد داشته که قیمتی به معنای واقعی اضافه نشده و امیدواریم در بخش‌ های دیگر نیز افزایش هزینه را شاهد نباشیم .

وی اظهار کرد:‌ نگرانی در مورد افزایش قیمت بلیت پرواز زائران در عمره وجود دارد که امیدواریم با همکاری این مسئولان اتفاق نیفتد و در آخرین نشست با مسئولان عربستانی هماهنگی ‌های لازم برای عمره امسال انجام شده و همه‌ اقدامات برای نیمه‌ اسفند سال جاری در نظر گرفته شده و فقط بخش برنامه‌ پروازی انجام نشده که امیدواریم با انجام این برنامه ریزی ‌ها اعزام معتمدان ایرانی در زمان تعیین شده انجام شود .

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد:‌ باید جدول پروازی عمره‌ امسال مشخص شود تا بتوان زمان قطعی اعزام را اعلام کرد که پس از ‌آن نیز مراحل ثبت نام و مراجعه متقاضیان به دفاتر خدمات زیارتی نیز اعلام می‌شود و برنامه‌ی در نظر گرفته شده نیز زمان دار است تا از ازدحام و مراجعه‌ی سنگین مردم به این دفاتر جلوگیری کنند .

وی در خصوص سفر به عتبات عالیات گفت: گرچه این ایام به خصوص پس از حادثه گروگانگیری دیپلمات‌ های ایرانی در اربیل عراق ، با مشکلاتی مواجه هستیم و وزارت امور خارجه نیز برای سفر کمتر ایرانی ‌ها به این کشور در این ماه توصیه کرده اما امکان سفر به عتبات عالیات عراق وجود دارد .

قهرودی نیز توصیه کرد: از مردم ایران درخواست می ‌شود در تصمیم گیری خود برای سفر به عتبات عالیات عراق شرایط این کشور را در نظر بگیرند .

رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: پس از حج در بازنگری و تجدید نظر در هزینه‌ های سفر به عتبات عالیات عراق به میزان ‌٤٠ هزار تومان متوسط از هزینه‌ ها کاسته شد و گروه دیگری نیز با اولویت چهارم با هزینه‌ ‌١٤٠ تا ‌١٦٠ هزار تومان با توجه به تفاوت مسیر استانها طراحی شده است .

وی افزود: گروه ارزان دیگری نیز تعریف شده که هزینه آن حدود ‌١٠٠ هزار تومان است که شرایط خدماتی آن متفاوت بوده و به صورت هیئتی کاروان ‌ها به عراق اعزام می ‌شوند که مسئولیت پذیرایی با خود زائران و کاروان‌ ها است .

قهرودی در خصوص حج ‌٨٥ افزود: این عملیات با رشد و اصلاحات ‌٤٠ گانه نسبت به سالهای گذشته پایان یافته و مراسم عملیاتی بود که بعد از برنامه ریزی‌های طولانی رضایت نسبی و بیشتری را نسبت به سالهای گذشته از سوی زائران به دست آورد و رضایت مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت .

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: در کنار نقاط مثبت و موفقیت ها با مشکلات اجرایی نیز مواجه بودیم که دلیل عمده‌ این مشکلات به نارسایی ‌ها ومحدودیت ‌هایی مربوط می ‌شود که به صورت طبیعی در موسم حج عربستان با این مشکلات مواجه است .

وی تاخیر در حمل ونقل داخل شهر مکه به دلیل ازدحام تمام زائران و همچنین مشعر، پروازهای روزهای ابتدایی و بازگشت از فرودگاه جده و فرودگاه مدینه را از جمله مشکلات قابل توجه در حج امسال برشمرد و گفت: مواجه شدن با اقدامات تبلیغات ناهماهنگی که در عربستان روی داد همچون توزیع کتابها و نوار‌ها با هماهنگی مسوولان حاضر این مشکلات نیز اثرات کمتری بر روی زائران داشت .

قهرودی ادامه داد: عملیات حج از ابتدا تا انتها ‌٥٠ روز طول کشید که در این مدت علیرغم مشکلاتی چون تاخیر در زمان قطعی گذرنامه‌ بین ‌المللی و تاثیرآن در دریافت دیر هنگام ویزا، ‌٩٩ هزار و ‌٧٩٥ نفر به عربستان اعزام شدند که ‌٥٠ درصد اعزام‌ ها از طریق شرکت هواپیمایی ایران، هما و باقی از سوی شرکت هواپیمایی سعودی صورت گرفت .

وی افزود: نیمی ‌از ‌٥٠ درصد سهم هواپیمایی سعودی از ظرفیت و توان پروازی شرکت هواپیمایی ایران ماهان استفاده کرد که در مجموع خدمات مناسبی به زائران ارایه شد .

به گفته‌ قهرودی ، به طور نسبی در این حوزه با مشکلات کمتری مواجه شدیم و تاخیرهای به وجود آمده نیز به محدودیت و مشکلات موجود در فرودگاه جده و مدینه مربوط می‌شد که هیچ یک به برنامه ریزی‌های اجرایی سازمان برای اداره و انجام مراسم حج تاثیرگذار نبوده است .

وی در مورد جلوگیری از صدور ویزای آزاد به زائران ایرانی برای حج از سوی سفارت عربستان اظهار کرد:‌ مسئولان عربستانی نیز نسبت به صدور ویزای آزاد اعتراض دارند و بخشی از مشکلات را ناشی از ویزاهای غیر منظم و خارج از سیستم می‌دانند چون این افراد معمولا در بخش خدمات با مشکل مواجه می‌ شوند .

رئیس سازمان حج و زیارت گفت:‌ به مسئولان داخلی نیز تذکر جدی داده می‌ شود که امکان تشرف طبق توافق با دولت عربستان باید با کاروانهای رسمی ‌انجام شود و این مسئولان نسبت به این موضوع باید برخورد کنند ، چون برای دو دولت مشکلاتی را به وجود می ‌آورد که در مرحله‌ی اول نیز به خود مردم باز می‌گردد .

وی گفت:‌ در مورد سوء‌ رفتارهای اطراف بقیع نیز توجه جدی مسئولان عربستانی را خواستار شدیم که البته این مسائل به دلیل سختی کنترل ، پیش می ‌آید .

قهرودی در مورد ارایه‌ راهکاری درباره‌ نوبت انتظار طولانی ایرانی‌ ها برای سفر حج ، خاطر نشان کرد: آیین نامه ‌ای برای بررسی این موضوع از سوی شورای عالی حج مصوب شد که بر اساس آن از ثبت نام دوباره افرادی که پیش از این به حج اعزام شده‌اند ، جلوگیری شود که هم اکنون این آیین نامه در حال بررسی است تا دوباره در این شورا مطرح و تصویب شود .

به گفته‌ رئیس سازمان حج و زیارت ، این افرادی حقی دارند و باید برای اتخاذ رفتار و یا برنامه ‌ای برای آن‌ها بررسی‌هایی انجام و در آیین‌نامه گنجانده شود .

قهرودی تصریح کرد:‌ این آیین شامل تمام افراد می ‌شود، ولی در مورد مدیران فقط بخشی از آن‌ها هر سال جدید می‌ شوند که به دلیل تجربه‌ آن‌ها در این زمینه است، زیرا اگر گفته می‌شود حج امسال خوب بوده به دلیل حضور مدیران با تجربه کاروان‌ها است .

وی ادامه داد: تصویب این آیین ‌نامه همزمان با حج بود که به مطالعه‌ دقیق نیاز دارد و تصمیم همزمان دیگری همچون تعیین اولویت زمانی برای متقاضیانی که در سن بالا قرار دارند و ممکن است در شرایط جسمی ‌مناسبی نباشند اتخاذ و در این آیین ‌نامه گنجانده شود .

وی در خصوص تعیین سهمیه‌ ای برای نمایندگان مجلس اظهار کرد: هیچ سهمیه ‌ای برای نمایندگان و وزرا وجود ندارد و امسال تعدادی از نمایندگان و وزرا حج واجب خود را انجام داده ‌اند که ممکن است دیگران فکر کنند ، اگر وزیر به حج رفته احتمالا به دلیل وزیر بودنش است .