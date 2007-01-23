نرم افزار هوشمند نفوذ به گودال های عمیق جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار جدید محصول طرح های خلاقانه دانشمندان انستیتو رباتیک کارنگی ملون در آمریکاست و قرار است که در پروژه ای موسوم به DeptX به کار گفته شود.

این نرم افزار جدید کاشف دریایی گرمایی اعماق نام داشته و ماموریت آن کمک به استقرار وسیله زیرآبی خودکاری موسوم به AUV در گودال های عمیق آبی در مناطق مرکزی مکزیک با هدف شناسایی حیات احتمالی در آنجاست.

قرار است که این نرم افزار در عمق 1000 فوتی یکی از این گودال های عمیق این منطقه از جهان مورد آزمایش قرار گیرد. این نرم افزار به سرپرستی دکتر دیوید وترگرین از انستیتو رباتیک کارنگی ملون طراحی و ساخته شده و گفته می شود انقلابی بزرگ در اکتشافات زیر دریایی و گودال های آبی ایجاد خواهد کرد.

به گفته این محقق هدف اصلی این پروژه مطالعه دقیق گودال های عمیق آبی به وسیله جمع آوری نمونه های آبیو تهیه نقشه سه بعدی از ساختار گودال هاست.

براساس گزارش تارتان، وترگرین دستیابی به وسیله ای هوشمند که بتواند در پیچیده ترین گودال های آبی جهان بدون از دست دادن نقشه به حرکت ادامه داده و به شناسایی ردپای حیات در آنها بپردازد دستاورد بزرگی برای صنعت اکتشافات دریایی عنوان کرده است.