کویر کمبود تجهیزات آزمایشگاهی تشنه است / نهضت ساخت تجهیزات آزمایشگاهی ایجاد می شود

دکتر فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دانشگاه تربیت مدرس نهضت ساخت تجهیزات دانشگاهی صورت خواهد گرفت تا دانشگاه به سمتی حرکت کند که نیازهای آزمایشگاهی را با تحقیق تهیه و از توان خارج از دانشگاه برای داخل استفاده کند.

وی اظهار داشت: در اواخر سال 84 با پیگیری های وزارت علوم به دانشگاه ها بودجه ای برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص پیدا کرد اما آنقدر کویر کمبود امکانات تشنه است که این بودجه جوابگوی نیاز دانشگاه ها نیست.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: آزمایشگاه های کل کشور بسیار فرسوده بوده و نیاز اساسی به حمایت دولت دارند. آزمایشگاه های کشور نیازمند تخصیص اعتبارات برای بازسازی هستند.

دانشجو در زمینه حمایت دانشگاه تربیت مدرس از پایان نامه های دانشجویی گفت : با مدیریت بودجه ای که در دانشگاه انجام شده بودجه پایان نامه کارشناسی ارشد که پیش از این 200 هزار تومان بود به 400 هزار تومان و پایان نامه دکتری از یک میلیون و 200 هزار به دو میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافته است.