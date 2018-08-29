سرهنگ جمال موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از کسب اطلاع از فعالیت فردی که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان فعالیت داشت موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران بخش چوار قرار گرفت.

وی افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتی و با اشرافیت کامل،این سوداگر مرگ شناسایی و تحت کنترل قرار گرفت.

سرهنگ موسوی بیان داشت: پس از کسب محوز از مقام قضایی، در بازرسی از منزل این سوداگر مرگ ۲۷۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر دستگیر شده است گفت:متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام همکاری مردم را در بر خورد و شناسایی سوداگران مرگ مطلوب ارزیابی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ تماس بگیرند.