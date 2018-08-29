به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فیض‌الهی، قائم‌مقام مرکز ملی فرش ایران در خصوص معرفی فرش‌های برتر در جشنواره فرش برتر بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف ایران گفت: یکی از بزرگترین رخدادهایی که نه تنها در ایران بلکه در جهان منحصر به فرد است، برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در ایران و نمایشگاههای بین المللی تهران است که این نمایشگاه همه ساله، از ابتدای شهریورماه به مدت هفت روز برگزار می‌شود و امسال نیز همانند طبق سنوات گذشته، از سوم تا نهم شهریورماه در حال برگزاری است که در مساحتی به وسعت بیش از ۳۰ هزار مترمربع و تعداد بیش از ۷۰۰ مشارکت کننده، از سراسر کشور که بهترین و نفیس‌ترین دستاوردهای خود را به معرض نمایش می‌گذارند به روی بازدیدکنندگان باز است.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران افزود: در این نمایشگاه، برنامه‌های متنوعی در راستای ارتقای جایگاه هنر-صنعت فرش دستباف ایرانی و فرهنگ‌سازی به مرحله اجرا درمی‌آید که بر این اساس، می‌توان به هشتمین جشنواره فرش برتر اشاره کرد که در آن، مشارکت‌کنندگان بهترین دستبافته‌های خود را برای شرکت در مسابقه به مرکز ملی فرش ایران تحویل داده و این فرش‌ها از سوی داوران مجربی که از سوی مرکز ملی فرش ایران انتخاب و در قالب یک ستاد، تشکیل شده است، اقدام به ارزیابی می‌شوند.

وی تصریح کرد: معرفی فرش برتر با هدف معرفی تنوع و ویژگی‌های فرش دستباف صورت گرفته تا در کنار آن، ترغیب تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف برای تولید فرش‌های باکیفیت و مرغوب در راستای غلبه بر رقبای خود در بازارهای جهانی صورت گیرد، ضمن اینکه ایجاد انگیزه برای نوآوران، خلاقان و ترغیب در رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته برای تولید فرش اصیل و حفظ اصالت فرش دستبافت نیز از جمله دیگر ویژگی‌های این جشنواره است؛ در نهایت برای تقویت بازار و بازاریابی برای فرش دستباف نیز گام‌هایی برداشته شده است.

به گفته فیض الهی، انتخاب هیات داوران، تدوین فراخوان برای انتخاب فرش برتر برای مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه نیز صورت گرفته که پس از تحویل فرش‌ها و انجام داوری، فرش‌های برتر انتخاب و برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته می‌شود.

وی اظهار داشت: در فرآیند انتخاب فرش برتر، مسابقه در دو گروه کلی برگزار شده که بر اساس آن، مشارکت‌کنندگان در این مسابقه بایستی فرش‌های خود را به یکی از این بخش‌ها به دبیرخانه جشنواره معرفی می‌کردند، به نحوی که گروه فرش‌های معاصر در بخش‌های هشت‌گانه و فرش‎‌های قدیمی در بخش‌های چهارگانه نیز پیگیری می شود.

فیض الهی در توضیح مطلب گفت: گروه فرش های معاصر را فرش های زیر ۴۰ سال شامل عشایری کلاسیک، گبه عشایری، روستایی، کلاسیک شهری که از شمار تا ۳۵ درصد، کلاسیک شهری با رج شمار ۳۵ تا ۵۰ درصد و با رج شمار بیش از ۵۰ رج، تشکیل می‌دهند.

وی اظهار داشت: گروه فرش‌های قدیمی که بالای ۴۰ سال قدمت دارند نیز شامل فرش های عشایر کلاسیک، گبه عشایری، فرش روستایی و کلاسیک شهری باف هستند.

فیض‌الهی گفت: از جمله برنامه‌های دیگر مرکز ملی فرش در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستبافف نمایش فرآیند تولید فرش برای فرهنگ‌سازی عمومی است که در این برنامه، مرکز ملی فرش ایران به بازدیدکنندگان و مخاطبان، مراحل تولید یک فرش را از مرحله نخ‌ریسی تا تولید کالای زیبایی به نام فرش به معرض نمایش می‌گذارد.