غلبه بر دیابت با انتقال سلول های بنیادی از بدن مادر به جنین

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان با انجام تحقیقی دریافتند: سلول های بنیادی از بدن مادر به بدن جنین مبتلا به دیابت نوع یک قابل انتقال است و می تواند آسیب های وارده از متهاجمین به سلول های انسولین ساز را ترمیم سازد.

تحقیقات قبلی حاکی از این بود: سلول های بنیادی در دوران بارداری بین بدن مادر و جنین رد و بدل می شود و طی فرآیندی تحت عنوان Microchimerism در بدن کودک برای سال ها به حیات خود ادامه می دهد.

بنا بر گزارش تلگراف، اکنون یک تیم از محققان دانشگاه بریستول اعلام کردند: در حدود 20 درصد از این کودکان مقدار زیادی از دی ان آی مادرانه را در جریان خون خود دارا هستند. همچنین نکته جالب تر اینکه برخی از سلول های مادرانه به درون لوزالمعده کودکان راه یافته و به سلول های تولید کننده انسولین با نام سلول های "بتا" تبدیل می شوند.

به گفته محققان، هیچ علائمی از حمله به سلول های انسولین ساز کودک توسط سلول های مادرانه وجود ندارد و مدرکی دال بر هدف قرار گرفتن واکنش های ایمنی حاصل از سیستم ایمنی بدن کودک از سوی سلول های مادر به دست نیامده است.

همچنین محققان دریافتند: شمار اندکی از سلول های بتای مونث در بافت های لوزالمعده بدن مذکر شکل می گیرد. نتیجه آنکه سلول های ماده که احتمالا از بدن مادر انتقال می یابند در لوزالمعده جنین جای گرفته و انسولین می سازند.