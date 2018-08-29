به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان از امروز به منظور دیدار با مقامات کشورهای آفریقایی راهی این قاره شد.

اولین مقصد صدر اعظم آلمان سنگال است. وی قرار است در داکار با رئیس جمهوری سنگال دیدار و گفتگو کند. بر اساس گزارش دفتر صدر اعظم آلمان، مرکل در نظر دارد علاوه بر مناسبات دوجانبه درباره همکاری های آفریقا- اروپا نیز بحث و تبادل نظر کند.

کشورهای غنا و نیجریه از مقاصد بعدی سفر آفریقایی مرکل گزارش شده است.

همکاری های اقتصادی و موضوع مهاجران غیرقانونی از مباحثی است که صدر اعظم آلمان در این دو کشور آفریقایی درباره آنها گفتگو خواهد کرد.