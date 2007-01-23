فرستاده ویژه اسرائیل به فرانسه ناپدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوید داهان که به همراه یک گروه ویژه از جانب وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به فرانسه اعزام شده بود؛ در آخرین ساعات روز یکشنبه در پاریس ناپدید شد.

بر همین اساس، پلیس فرانسه و نیروهای اطلاعاتی اسرائیل جستجوی خود را برای یافتن این مقام صهیونیستی آغاز کرده اند.

در همین رابطه روزنامه "ماریو" چاپ سرزمین های اشغالی، در شماره امروز خود نوشت: به احتمال زیاد داهان به منظور فرار از حاضر شدن در دادگاه، خود را مخفی کرده است.

به نوشته این روزنامه، همسر داهان از وی تقاضای طلاق کرده بود و پلیس فرانسه متن دادخواست را نیز درمحل اقامت داهان در پاریس پیدا کرده است.

بر همین اساس پلیس فرانسه از اولین ساعات اطلاع از مفقود شدن این شخص، محل اقامت وی را که در نزدیکی سفارت رژیم صهیونیستی در پاریس قرار دارد، زیر نظر گرفته است.

پلیس فرانسه و مقامهای رژیم صهیونیستی از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کردند.