به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، سیدمحمد شروین اسبقیان گفت: نتیجه قابل قبولی در کاروان ورزشی ایران بدست آمده است. هر چند در برخی رشته ها داوران حق میزبانی رو ادا کردند و برخی موارد هم ورزشکاران ما با بدشانسی مواجه شدند.

وی ادامه داد: یکی دو فدراسیون هم در حد انتظار نبودند که در این خصوص بعد از بازیی های آسیایی جلسات کارشناسی برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها نتایج کاراته، ووشو، کشتی و وزنه برداری را مورد توجه قرار داد. همچنین از مدال حسین کیهانی به نیکی نام برد و ابراز امیدواری کرد در روزهای پایانی هم در دو ومیدانی، جودو، کوراش، والیبال و بسکتبال نتایج مورد انتظار و خوبی برای کاروان ورزشی ایران به ثبت برسد.