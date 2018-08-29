خبرگزاری مهر - گروه استان ها، محمد حسین نیکوپور: چندی است که طرح تابستانه کتاب با تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصد تخفیف در استان فارس هم مانند دیگر نقاط کشور از ۳۰مرداد آغاز شده و موجب تشویق مردم به خرید این کالای فرهنگی شده است.

در این بین با توجه به اینکه طرح های فروش یارانه ای کتاب در فصل های گذشته اجرا شد گزارش های مردمی مبنی بر اینکه برخی کتابفروشی ها با استفاده از کد ملی مشتریانی که پیش‌تر از این طرح ها بهره برده اند، استفاده کرده و اقدام به سودجویی می کنند.

بر اساس آنچه خبرنگار مهر تحقیق کرده پیش از اینکه در دور تازه این طرح کتابی از سوی مشتریان خریداری شود، برخی مشتری های این طرح پیامک خانه کتاب مبنی بر خرید توسط مشتری دریافت داشته که از تخفیف برخوردار شده اند در حالیکه اصلا کتابی در آن فاصله زمانی خریداری نکرده اند.

این در حالی است که دوستداران کتاب به واسطه این سودجویی برخی کتابفروشی ها موفق به استفاده کامل از تخفیف نشده اند و این موقعیت را از دست دادند که از تخفیف یادشده برخوردار شوند.

این اقدام برخی کتابفروشی باعث می شود که آنها کتاب های دارای تخفیف را همچنان نگه داشته و در فصول غیر تخفیفی دوباره عرضه کنند.

در پیوند با این موضوع، محمد درخشان، رئیس کمیسیون شکایات اتحادیه کتابفروشی های استان فارس به خبرنگار مهر گفت: هنوز کسی به این اتحادیه تخلفی گزارش نکرده، در عین حال اگر چنین تخلفی هم روی داده باشد شرکت کننده در این طرح می تواند درصورت عدم خرید و استفاده از تخفیف، شماره ۲ را به عنوان عدم تایید پیامک کند.

وی با بیان اینکه با ارسال پیامک عدم تایید، خانه کتاب ادامه فعالیت کتابفروشی را در طرح های تخفیفی مسدود می کند، افزود: کافیست ۲ مشتری این عدم تایید را پیامک کنند، خانه کتاب با مشتریانی که عدم تایید را اعلام کنند تماس گرفته یا مشتریان می توانند خودشان اقدام به طرح تخلف به خانه کتاب کنند، بر این اساس فایل کتابفروشی متخلف بسته و جریمه می شود.

درخشان درخصوص مجازاتی که برای کتابفروشی های متخلف در طرح تابستانه در نظر گرفته شده، عنوان کرد: در مرحله نخست، خانه کتاب کتابفروشی متخلف را از طرح حذف کرده سپس مبلغی را که بابت فروش در طرح یادشده کسب کرده بلوکه می کند.

رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه کتابفروشی های استان فارس از عدم پرداخت یارانه کتاب به کتابفروشی های متخلف در طرح تابستانه خبر داد و افزود: در طرح های بعدی هم این کتابفروشی ها شرکت داده نمی شوند، یعنی این جریمه کوچکی نیست که نیاز به مراجع قانونی داشته باشد، زیرا به آسانی قابل پیگیری است.

درخشان با اعلام اینکه در استان فارس ۵۲ کتابفروشی وجود دارد، عنوان کرد: در شیراز اکثر کتابفروشی ها در طرح تخفیف تابستانه کتاب شرکت کردند غیر از یکی، دو کتابفروشی که تمایل ندارند، همه حضور دارند.

درخشان یکی از طرح ها و برنامه هایی که باعث رونق بازار کتاب در شیراز می شود را طرح های فروش فصلی دانست و تصریح کرد: در طرح گذشته تقریبا فروش کتاب ۳۰درصد افزایش داشت که این امر نشان از مثبت بودن آن دارد.

وی افزود: طبق برآوردهایی که انجام گرفته است در طرح های فروش فصلی، کتاب هایی که کمتر به فروش می رسند توسط مردم خریداری می شوند.

این در حالیست که طرح تابستانه کتاب۹۷در کتابفروشی های شهر تهران با فروش ۷میلیارد و۹۲۵ میلیون و ۲۶۱هزار و ۶۴۴ ریال به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تابستانه کتاب۹۷ از ۳۰ مردادماه در کتابفروشی‌های عضو طرح در سراسر کشور آغاز شد و تا ۸ شهریور جاری در سایر شهرها ادامه خواهد داشت؛ در این طرح، کتاب‌های تالیفی با یارانه ۲۵ درصد و کتاب‌های ترجمه با یارانه ۱۵درصد عرضه می‌شوند.