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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۳۲

مجمع انتخابات رییس فدراسیون وزنه برداری فردا برگزار می شود

مجمع انتخابات رییس فدراسیون وزنه برداری فردا برگزار می شود

مجمع عمومی و انتخابات فدراسیون وزنه برداری جهت انتخاب رییس جدید این فدراسیون فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی وانتخابات فدراسیون وزنه برداری جهت انتخاب رییس جدید این فدراسیون از بین سه نامزد فردا ساعت 11 در محل سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

بنا براین گزارش ، اعضای مجمع عمومی ، روسای هیات های سراسر کشور ، نمایندگان جامعه مربیگری، داوری، ورزشکاران، نیروهای مسلح، وزارت کار ، آموزش وپرورش، دانشگاه ها و... درسالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک گرد هم می آیند تا با آرای خود رییس جدید فدراسیون وزنه برداری را انتخاب کنند.

بهرام افشارزاده ، دکتر مصطفی حکمت پور و حسن عرب شاهی سه نامزد حضور در انتخابات فدراسیون وزنه برداری هستند.

کد مطلب 438830

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