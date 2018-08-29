به گزارش خبرگزاری مهر، بهداد سلیمی با بیان اینکه برای کسب این مدال زحمات زیادی را متحمل شد، گفت: بعد از دوران مصدومیت، سختی های زیادی را تحمل کردم تا بتوانم نسبت به کشورم انجام وظیفه و دل مردم را شاد کنم.

دارنده مدال طلای جهان و المپیک گفت : خوشحالم شرمنده مردم نشدم و توانستم با کسب مدال طلا از دنیای قهرمانی خداحافظی کنم، هر چند که هیچگاه از ورزش و دنیای وزنه برداری جدا نخواهم بود.

سلیمی افزود: انرژی مثبت و دعای خیر مردم همیشه به من کمک کرد و احساس می کنم از این پس باید جوانترها وارد میدان شوند، چرا که مصدومیت زانو هم مزید علت شد تا خداحافظی کنم. آنچه مسلم است این خداحافظی به هیچوجه احساسی نبود.

وی که همچون محمد نصیری به رکورد کسب سه مدال طلا در بازیهای آسیایی دست یافت، گفت : مهم آن است که این قهرمانی ها و افتخارات با نام ایران بدست آمده است. در مجموع خوشحالم وزنه برداری افتخارات خوبی را در رویدادهای مهم از جمله بازی های آسیایی و المپیک برای ایران به ثبت رسانده است .