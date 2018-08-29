تأکید «عمار حکیم» بر لزوم تشکیل دولت آتی عراق در زمانبندی قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، سید عمار حکیم رهبر این جریان با «صالح المطلک» رئیس جبهه گفتمان ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار پروسه تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی و دولت آینده را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

حکیم با بیان اینکه دولت آتی باید مقتدر و خدمتگزار باشد و بتواند با مفسدین مبارزه کند، تصریح کرد: دولت آینده باید در چارچوب زمانی مشخص تشکیل شود.

وی با تأکید مجدد بر دیدگاه اکثریت ملی، در راستای تشکیل دو بال نظام سیاسی پارلمانی، یعنی دو گروه موافق و اپوزیسیون دولت، از طرف‌های سیاسی خواست تا منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ترجیح دهند.

رهبر جریان حکمت ملی در پایان بر لزوم تحقق شروط مرجعیت دینی در تشکیل دولت و برآورده کردن مطالبات به حق تظاهرات کنندگان تأکید کرد.