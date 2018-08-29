حجاج آذربایجان غربی از فرودگاه مدینه به ارومیه باز می گردند

محمدرضا ندیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حجاج آذربایجان غربی از روز هشتم تا روز یازدهم شهریور با ۱۰ پرواز مستقیم از فرودگاه مدینه به ارومیه بازمی گردند افزود: پروازهای حجاج با هواپیمای ایرباس ۳۳۰ و توسط شرکت هواپیمایی سعودی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اعزام زائران سرزمین وحی از آذربایجان غربی، بین روزهای هشتم تا یازدهم مردادماه گذشته انجام شد اظهارداشت: در موسم حج امسال دو هزار و ۹۴۹ نفر از این استان به سرزمین وحی مشرف شدند.

ندیری با بیان اینکه تمهیدات لازم برای استقبال از زائرین بیت الله الحرام استان اندیشیده شده است عنوان کرد: زائران با ۱۰ پرواز در قالب ۲۱ کاروان که ۱۰ کاروان آن برای اهل تسنن و ۱۱ کاروان آن برای اهل تشیع در نظرگرفته شده به ارومیه باز می گردند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با فرودگاه ارومیه دو خودرو از خانواده هرکدام از حجاج به داخل فرودگاه راه داده می شود و از شهروندان درخواست می کنیم که از تجمع در مسیرهای تردد فرودگاه پرهیز کنند.