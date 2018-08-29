بانوان قزوینی به اردوی تیم های ملی بسکتبال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان خدادادی و فاطمه آقازادگان از قزوین در آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم های ملی بسکتبال سه نفره بزرگسالان و جوانان شرکت می کنند.

اردوی تیم های ملی از ۱۰ تا ۱۴ شهریور در تهران پیگیری می شود.

تیم ملی بسکتبال سه نفره زیر ۱۸ ساله دختران، پانزدهم شهریور به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ماه راهی مالزی می‌شود. این رقابت‌ها پانزدهم تا هجدهم برگزار می شود.

تیم ملی بسکتبال بزرگسالان هم پانزدهم شهریور عازم رقابت‌های آسیایی در قزاقستان می شود که این رقابت‌ها ۱۶ تا ۱۸ شهریور برگزار می شود.



مرندی و تیم ملی والیبال برابر قطر در نیمه نهایی بازی های آسیایی

در ادامه رقابت های بازی های آسیایی ۲۰۱۸، تیم ملی والیبال کشورمان که در ترکیب خود از مهدی مرندی لیبرو قزوینی بهره می برد، فردا در دیدار نیمه نهایی برابرقطر قرار بگیرد.

دیدار دو تیم ساعت ۱۶:۳۰ روز پنجشنبه به وقت تهران برگزار خواهد شد.



مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاهی استان برگزار شد

در پایان این رقابت ها، در رده سنی نوجوانان تیم های الماس بیدستان الف، رسالت نصرت آباد و الماس بیدستان ب، اول تا سوم شدند.

در رده جوانان جوان محمودآباد، الماس بیدستان و تاج محمدیه عناوین برتر را کسب کردند و در رده سنی بزرگسالان هم تیم های الماس بیدستان، رویین تن محمدیه و رکورد آبیک اول تا سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۳۰ باشگاه در چهار رده سنی نوجوانان،جوانان،بزرگسالان و پیشکسوتان در ورزشگاه تختی شهر قزوین برگزار شد.