به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای شرکت در المپیک جوانان آرژانتین در روزهای ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (فارس) مهدی احمدی (گیلان) علی حاجیوند (خوزستان)
۹۲ کیلوگرم: محمد نصرتی (تهران) ایمان خانجانی (مازندران) حسن قربانی (اصفهان)
سرمربی: فرشاد علیزاده
مربی: بهروز حضرتی پور
سرپرست: حسام الدین جعفری
رقابتهای کشتی بازی های المپیک جوانان ۲۰۱۸ آرژانتین روزهای ۲۰ تا ۲۲ مهرماه در بوینس آیرس برگزار می شود که هر کشور می تواند با دو نماینده در هر رشته در این مسابقات حضور یابد.
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