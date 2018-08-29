حوزه های علمیه در تبیین پیام غدیر و ولایت پذیری پیش گام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد هادی رحیمی صادق صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه استان تهران طی سخنانی ضمن تبریک عید غدیر خم گفت: همه باید تا روز قیامت پیام غدیر را به دیگران برسانیم، به همین دلیل شعار سال تحصیلی جدید را « تلاش همگانی برای ایجاد نهضت فراگیر ولایت پذیری در مدارس علمیه و تبیین پیام غدیر در جامعه اسلامی» قرار می دهیم.

وی گفت: تنها راه گسترش ولایت مداری در جامعه و نجات جهان از آفت خطرناک ولایت شعاری حرکت برای تبیین غدیر و پیام غدیر است.

مدیر حوزه علمیه استان تهران اضافه کرد: حوزه های علمیه می بایست نقشی موثر در این راستا داشته و در راه تبیین پیام غدیر و گسترش ولایت پذیری پیش گام باشند.

بر اساس این گزارش، مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه با حضور آیت الله سبحانی، از مراجع عظام تقلید در مصلای ری برگزار شد.