ستون فقرات تأمین امنیت کشور پدافند هوایی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با کارکنان پدافند هوایی شرق کشور اظهار داشت: خداوند تمام نظام خلقت هستی را بر اساس قانون آفریده و انسان ها نیز بر این اساس آزمایش و ارزیابی می شوند.

وی، ریشه قانون را فطرت، عقل و علم دانست و گفت: قبل از همه قانون های اساسی و مدون دنیا، قانون ریشه در فطرت انسانی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه خلقت انسان بر مبنای قانون بوده است، عنوان داشت: به هر میزان انسان نسبت به جهان هستی علم و شناخت پیدا کند به همان میزان به قانون نیز می رسیم.

عبادی با بیان اینکه این‌ها همه مقدمه‌ای برای رشد عقلی و معنوی انسان برای رسیدن به هدف اصلی است، بیان داشت: فلسفه زیبای اتکا به عقل در دعای ندبه تبیین شده است.

وی همچنین بر جایگاه ویژه دعا در تقرب الهی تأکید کرد و گفت: حقیقت بندگی و عبودیت انسان با دعا محقق شده و دعا زاویه فوق ارزش است.

فریاد انقلاب اسلامی در جهت انسانیت تنها باقی مانده است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه دعا یک فلسفه عقلی متین بوده که منبع وحی را به صراحت دارد، افزود: در دعا خداوند دست بندگان را در دست انسان‌های شایسته قرار داده است.

عبادی اضافه کرد: این انسان های شایسته به عهد خود نسبت به خداوند عمل کرد و خدا نیز آن ها را امین خود قرار داده و این قانون رهبری، حکومت، رشد و تربیت انسان است.

وی با اشاره به اینکه فریاد انقلاب اسلامی در جهت انسانیت انسان تنها باقی مانده است، عنوان داشت: این حق مردم است که از حقوق خود دفاع کنند و اگر نکردند افرادی چون ترامپ بر آن ها حاکم می شوند که همه افتخارتشان را با یک ننگ پر می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه زمانی که انسانیت، کرامت، عقیده و شرافت انسان از بین رفت افرادی حیوان صفت بر آن ها مسلط می شوند، بیان داشت: وقتی عده‌ای شیطان صفت از یک طرف و انسان‌های بدون شعور از طرف دیگر قرار دارند دیگر جایی برای منطق باقی نمی‌ماند.

عبادی همچنین به جایگاه ویژه‌ دفاع هوایی در تأمین امنیت اشاره کرد و گفت: از آنجایی که شرایط دنیا در جنگ ها بیشتر به سمت و سوی هوایی می رود باید گفت پدافند هوایی همانند ستون فقران در تأمین امنیت کشور است.