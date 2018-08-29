به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرکز مشاوره و امور روانشناختی دولتی بهزیستی در مناطق زلزله زده به منظور ارائه خدمات به مردم شهرستان های سرپل ذهاب، گیلانغرب، قصرشیرین و دالاهو به مناسبت هفته دولت با حضور دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مدیرکل بهزیستی استان و جمعی دیگر از مسئولان در شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شد.

دکتر امید قادری مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در حاشیه این افتتاحیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زلزله ای که به وقوع پیوست علاوه بر اینکه بازسازی فیزیکی مناطق که یک امر ضروری بود ، برای نخستین بار در بحران‌های کشور به این فکر افتادیم که یک بازسازی روانی و اجتماعی در این مناطق هم شکل بگیرد.

وی افزود: در اهمین راستا کارگروهی در استانداری کرمانشاه برای بازسازی روانی زلزله‌زده‌ها با محوریت بهزیستی شکل گرفت؛ در مراحل اولیه کار پروتکل مداخله روانی اجتماعی در ۵ گام تعریف شد که امروز گام پنجم آنرا افتتاح می‌کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گام اول این پروتکل را امداد و نجات اجتماعی عنوان کرد و گفت: شناسایی معلولین جدید بی سرپرستها جدید کودکان آسیب دیده جدید و افرادی که دارای افکار خودکشی و اضطرابی هستند

دکتر قادری تصریح کرد: در گام دوم تمام منطقه را با کمک روانشناسان غربالگری کردیم؛ ۷۷ هزار نفر از مردم مناطق زلزله زده با هفت پرسش روانشناسی غربالگری شدند که در مرحله غربالگری ۲۲ هزار نفر احتیاج به مداخله‌گری در مرحله بعد داشتند.

وی بیان داشت: در گام سوم از این ۲۲ هزار نفر مداخلات درمانی اولیه انجام شد و در گام بعدی مداخلاتی که توسط تیم‌های سیار بیشتر در کانکس‌ها و روانشناسانی زیر نظر اساتید دانشگاه بودند انجام دادیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه در اکثر بلایا ۶ ماه بعد از وقوع زلزله علائم استرس بروز می‌کند در گام آخر یک مرکز تخصصی و فوق‌تخصصی امروز راه‌اندازی می‌شود که در این مرکز دیگر اساتید هیئت علمی از جمله هفت دکترای روانشناسی و ۲ روانپزشک برای ان موضوع در نظر گرفته شده تا مواردی که غربالگری شده، بیماری حادی دارند و درمان‌های اولیه در مورد آنها جواب نداده از خدمات این مرکز استفاده کنیم.

دکتر قادری هزینه اعتبار این مرکز تا پایان سال را بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: به هر روانشناس روزانه تا ۲۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت کنیم و متخصصان در ۲ بخش یکی روانشناسی کودک و یکی بزرگسال کار می‌کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه بعد از زلزله معمولا افکار خودکشی افزایش می‌یابد علی رغم این موضوع با توجه به اقداماتی که انجام دادیم ۱۴ درصد سال ۹۶ نسبت به ۹۵ وقوع خودکشی در استان و مناطق زلزله‌زده را کاهش دادیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: این اقدامات در حال مستندسازی است تا در بقیه استانها در بحران‌های مشابه هم این پروتکل به این شکل انجام شود.