مجلس به فوریت طرح ایجاد مراکز رشد و پارک ‌های علم و فناوری رای نداد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، خواستار فوریت برای طرح مذکور شدند که فوریت این طرح با 85 رای موافق، 45 رای مخالف و 22 رای ممتنع ازمجموع 210 نماینده حاضر به تصویب نرسید.

ندیمی نماینده لاهیجان درمورددرخواست یک فوریت برای این طرح اظهار داشت مشکل نظام آموزشی ما در کاربردی نبودن است و دلیل فوریتی بودن این طرح این است که در حال از دست دادن زمان هستیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مراکز تحقیقاتی کشور باید با مراکز اقتصادی اتباط یابند ما نمی توانیم سهم بودجه آنها را افزایش دهیم مگر اینکه با مراکز اقتصادی مرتبط کنیم. وزارت کار به هر دلیلی امروز پاسخگوی مسئله کار و اشتغال است اگر بتوان طرح مرکز رشد و پارک های فناوری را حمایت کرد، می توان بسیاری مسائل را ساماندهی نمود.

علی دیر باز نماینده بندرعباس در مخالفت با فوریت این طرح گفت: این طرح از حیث نقش و ضرورت کار جای حرفی ندارد و باید حمایت شود. اگر فوریت این طرح را قبول داشته باشیم پس بسیاری از موارد برنامه توسعه عمل نشده است.

وی افزود: دولت مکلف است وقتی می خواهد قانون سنواتی را پیشنهاد دهد نسبت هزینه های جاری را به گونه ای تنظیم کند که تا آخر برنامه چهارم روندی کاهشی داشته باشد در حالی که بسیاری از مواد قانون برنامه معطل است.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: ما در برنامه توسعه چهارم هستیم اما هنوز موادی از برنامه چهارم توسعه عمل نشده است، هم اکنون نیز بحث تعدیل نیرو در ادارات مطرح است که آیا برای ایجاد اشتغال دراین شرایط فکری شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون بیشترین دغدغه مردم مسئله اشتغال است و توجه بخش عظیمی از تحصیلکردگان این کشور به پارک های فناوری است.