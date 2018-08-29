به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌ها و گسترش مراکز بهزیستی در استان بوشهر تلاش خوبی صورت گرفته است.

سهیلا اشجع از تلاش ویژه برای ارائه خدمات مناسب به معلولان خبر داد و اضافه کرد: تلاش می‌شود تا با توسعه مراکز توانبخشی زمینه ارائه خدمات بهتر و بیشتر به این قشر فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در استان بوشهر ۲۹۱ معلول ضایعات نخایی با معلولیت گردنی، سینه‌ای و کمری وجود دارد، خاطرنشان کرد: خدمات حق پرستاری، بهداشتی و مستمری به صورت نقدی و ماهیانه به حساب آنان واریز می شود.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر از فعالیت یک مرکز توانبخشی و درمان بیماری‌های روانی زنان در شهر گناوه خبر داد و گفت: امیدواریم ایجاد مرکز توانبخشی و درمان بیماری‌های روانی مردان در دشتستان نیز زمینه توسعه خدمات را فراهم سازد.

مرکز توانبخشی و درمان بیماری‌های روانی (مردان) خلیج فارس دشتستان در مساحتی حدود چهار هزار و ۵۰۰ متر در مدت ۲ سال ساخته می‌شود.