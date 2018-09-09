سنگینی ۵۰۰ طرح نیمه کاره روی دوش اصفهان/کمک دولت از بخش خصوصی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - عاطفه قلعریز: اصفهان، سال های سال است که در کلاف پیچیده پروژه های نیمه تمام به خود تابیده است پروژه‌های که یا به خاطر کمبود بودجه یا عوامل مدیریتی سال های زیادی است بهره برداری از آن به تاخیر افتاده و امروز هزینه مازاد آن از جیب مردم کم می شود که با دستور استاندار با دو راهکار واگذاری به بخش خصوصی و رفع موانع مدیریتی اتمام بخش گسترده ای از پروژه ها تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، هم اکنون ۵۱۸ پروژه نیمه تمام در سطح استان اصفهان وجود دارد که ۳۰۰ پروژه تنها با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان امکان بهره داری از آن وجود دارد و به رغم اینکه اجرای این تعداد طرح بودجه کمی لازم دارد، عدم تکمیل آنها جای تامل دارد، هرچند در این شرایط دولت به فکر کمک گرفتن از بخش خصوصی افتاده است و قصد دارد کار نیمه تمام خود را به این حوزه واگذار کند تا از بند طرح های تخت جمشیدی اصفهان نجات پیدا کند.

این پروژه ها در دوره ای فرصتی برای برخی مدیران فراهم کرد تا در طول دوره مدیریتی خود به بهانه اجرای طرح،‌ درخواست بودجه دهند و برای اینکه نشان دهند پروژه ای در کار است، کلنگ اجرای آن را بدون هیچ زیر ساخت و مطالعه ای به زمین می زدند و همین مسئله سبب شد که در استان اصفهان پروژه روی پروژه بیاید و لقب پایتخت پروژه های نیمه کاره را به خود بگیرد.

از میان ۵۱۸ طرح ناتمام اصفهان، ۲۱۸ پروژه وجود دارد که هزینه های هنگفتی می خواهد تا به اتمام برسد اما مسئله تنها تخصیص بودجه نیست و به گفته رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، دلیل نیمه کاره بودن پروژه های اصفهان ۶۰ درصد مربوط به بودجه و ۴۰ درصد با حوزه های مدیریتی مرتبط است.

سال گذشته حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای پروژه های عمرانی استان اصفهان مشخص شد که از این میزان ۶۵۰ میلیارد تومان یعنی ۵۰ درصد بودجه جذب و تماما برای پروژه‌های عمرانی در سال گذشته مصرف شد

اصفهان بیش از ۲۰ سال است که درگیر اتمام پروژه مترو، پروژه سالن اجلاس سران، قطار سریع السیر اصفهان به تهران، راه اندازی تراموا در شهر، سد سوم کوهرنگ، تونل بهشت آباد و تونل گلاب، مصلی، حلقه چهارم ترافیکی شهر، شهرک طلا و شهرک سلامت، پروژه نمایشگاه بزرگ بین المللی اصفهان، موزه دفاع مقدس و بندر خشک است که اگر هریک از این طرح ها در زمان تعیین شده خود به بهره برداری می رسید، اصفهان گام های زیادی به توسعه و مدرنیته نزدیکتر می شد.

برون سپاری پروژه ها و تسهیل بروکراسی راهکارهای تکمیل پروژه های نیمه تمام

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در یک آسیب شناسی به دلایل اصلی تاخیر در بهره داری از پروژه های نیمه تمام اشاره کرد و افزود: عدم مدیریت و راهبری صحیح توسط کارفرما، عدم توان اجرایی یا بی مسئولیتی توسط پیمان کار، عدم تامین منابع مالی کافی و یا عدم هماهنگی در بخش های حاکمیتی پروژه از جمله دلایل نیمه کاره ماندن برخی طرح هاست.

علی مقدس‌زاده با بیان اینکه به طور قطع بدنبال کوتاه کردن بوروکراسی اداری و رفع چهار مانع ذکر شده برای اتمام پروژه های نیمه تمام اصفهان هستیم، گفت: یکی از راهکارهایی که برای به نتیجه رسیدن پروژه های نیمه تمام اصفهان داریم این است که از ۵۱۸ پروژه، ۳۸۸ پروژه برونسپاری و به بخش خصوصی واگذار شود تا شاهد بهره داری از آن تا پایان سال باشیم.

وی با اعلام اینکه به طول انجامیدن پروژه های نیمه تمام باعث می شود که هزینه های زیادی تحمیل شود و با برآورد اولیه برای اتمام پروژه ها همخوانی نداشته باشد که مازاد این هزینه ها از جیب مردم دریافت می شود، گفت: این در حالی است که تاخیر در بهره داری از پروژه ها باعث می شود خدمتی که قرار است مثلا امسال به مردم ارائه شود تا مدت ها و حتی سالها به صورت راکد و بی سرانجام می ماند.

عدم پیگیری به موقع پروژه ها از سوی مدیران و کوتاهی وزارتخانه‌ها در زمان تصویب بودجه در دولت و عدم ارائه پیشنهادات لازم در مجلس در زمان بودجه بندی در وزارتخانه ها بسیار نقش دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اتمام هرچه زودتر پروژه های نیمه تمام در دستور کار استانداری قرار گرفته است و همت همه مسئولان را می‌طلبد، افزود: سال گذشته حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای پروژه های عمرانی استان اصفهان مشخص شد که از این میزان ۶۵۰ میلیارد تومان یعنی ۵۰ درصد بودجه جذب و تماما برای پروژه‌های عمرانی در سال گذشته مصرف شده و امسال حدود ۶۱۸ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

تخصیص بیش از ۵ میلیارد تومان به هر نماینده برای تکمیل پروژه های نیمه تمام

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه به هر نماینده مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهرستان خود هزینه کنند، افزود: از ۱۹ نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، ۱۱ نماینده صددرصد پول اختصاص داده شده به آنها را برای اتمام سد تونل سوم کوهرنگ تخصیص دادند و یک نماینده ۵۰ درصد از مبلغ دریافتی را برای این پروژه اختصاص داد.

وی با بیان اینکه برای تکمیل و اتمام تونل سوم کوهرنگ به ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که امسال علاوه بر تخصیص ۷۰ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل این پروژه و اختصاص بودجه از سوی نمایندگان هم اکنون با مشکل بودجه مواجه نیستیم، افزود: مشکل اجرای این پروژه، پیمانکار آن بود که با تغییر آن تلاش کنیم پروژه تونل سوم کوهرنگ ظرف یک و نیم سال تا دو سال به اتمام برسانیم.

موسوی لارگانی با بیان اینکه پروژه بهشت آباد کاملا تعطیل شده است و بدنبال این هستیم که بتوانیم آب را از دریا برای اصفهان انتقال دهیم، گفت: موضوع آب کوپنی یک مسئله کذب است.

وی با بیان اینکه مابقی نمایندگان هزینه اختصاص یافته به آنها را در مسیر تکمیل پروژه های خود در شهرستان‌ها صرف می کنند، ادامه داد: دلیل تاخیر در بهره داری از پروژه های نیمه تمام اصفهان سوء مدیریت بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: عدم پیگیری به موقع پروژه ها از سوی مدیران و کوتاهی وزارتخانه‌ها در زمان تصویب بودجه در دولت و عدم ارائه پیشنهادات لازم در مجلس در زمان بودجه بندی در وزارتخانه ها بسیار نقش دارد.

وی با اعلام اینکه پس از بودجه بندی در سال ۹۷، مبلغی اضافه آمد و در اختیار نمایندگان مجلس برای اتمام پروژه های نیمه تمام قرار گرفت، گفت: شاید تصور مردم بر این است که مجلس باید بودجه ای برای تکمیل پروژه های نیمه تمام مشخص کنند در صورتی که دولت لایجه بودجه را می آورد و در مجلس چکش کاری می شود.

علت اصلی طولانی شدن پروژه های نیمه تمام در وهله اول سوء مدیریت و عدم پیگیری به موقع مدیران و کم کاری وزارتخانه ها و پس از آن کمبود بودجه مشخص شده است که تنها و تنها راه نجات آن یک مدیریت کارآمد و هماهنگی بین دستگاهی است تا در یک مدت زمان مشخص تمام پروژه ها به اتمام برسد.