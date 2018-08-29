۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۴

به میزبانی کرمانشاه، بابل و کرج؛

هفته دوم دور رفت لیگ برتر کشتی امروز برگزار می‌شود

هفته دوم از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور «گرامیداشت دهه امامت و ولایت» ساعت ۱۸ امروز چهارشنبه به میزبانی کرمانشاه، بابل و کرج برگزار می شود که برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
گروه یک: رعد پدافند کرمانشاه – بیمه رازی بابل (سالن امام خمینی کرمانشاه)
گروه دو: آرش زین بابل – ستارگان ساری (سالن دانشگاه آزاد بابل)

کشتی فرنگی:
گروه دو: رعد پدافند البرز - سیناصنعت ایذه (سالن تختی کرج)

