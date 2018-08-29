به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی، صبح چهارشنبه و هم زمان با سال روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در آیین ادای احترام به مقام شامخ امام راحل طی سخنانی اظهار داشت: دشمنان با انواع محدودیت ها و تحریم ها به دنبال تضعیف اقتصادی نظام و کشاندن کشور به پای میز مذاکره هستند و بایستی در این شرایط حساس بیش از گذشته فعالیت کنیم.

مقیمی در ادامه با بیان این که بازسازی کشور به جا مانده از هشت سال جنگ تحمیلی بدون کمک از دیگر قدرت ها درس بزرگ و تجربه بسیار ارزشمندی برای ما دولتمردان ما محسوب می شود گفت: هدف اصلی دولت تدبیر و امید در این جنگ تمام عیار اقتصادی، تحرک چرخ های صنعت، کشاورزی و خدمات کشور است.

وی با اشاره به اینکه نقش احزاب و جریان های سیاسی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیار مهم بوده است افزود: یکی از دلایل تثبیت نظام و توسعه کشور در همه عرصه ها فعالیت و تلاش دولت ها بعد از انقلاب بوده است.

استاندار تهران با اشاره به اینکه امسال صدها طرح عمرانی، صنعتی و خدماتی در استان تهران طی هفته دولت به بهره برداری رسید، اظهار داشت: مردم با سرمایه گذاری ها و دولت با حمایت و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی به دنبال خنثی کردن توطئه های دشمنان است.









