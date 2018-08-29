به گزارش خبرنگار مهر، سید بهروز موسوی در بازدید خبرنگاران مرکز استان یزد از ندوشن با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در منطقه ندوشن اظهار داشت: منطقه ندوشن از دیرباز در زمینه تولید محصولات دامی به ویژه فرآورده های لبنی شهرت بسیاری داشت و اکنون نیز به رغم خشکسالی‌های مکرر و کاهش جمعیت دام، همچنان در این زمینه در استان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت دام این منطقه اکنون به ۳۰ هزار راس رسیده است، افزود: خشکسالی به ویژه در دو سال گذشته آسیب های جدی به دامپروری این منطقه وارد کرده است.

موسوی در عین حال از ثبت نژاد یکی از گونه های دامی در ندوشن خبر داد و بیان کرد: بز سرخ، بومی منطقه ندوشن است که به نام این منطقه ثبت نژاد شده است.

بخشدار ندوشن در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: ندوشن یکی از مناطق معدنی استان یزد به شمار می رود و در حال حاضر ۳۰ معدن در این منطقه وجود دارد اما متاسفانه این معادن نتوانسته اند برای اهالی این منطقه اشتغالزایی قابل قبولی داشته باشند.

وی ادامه داد: به دلیل عدم اشتغالزایی مناسب و نبود زیرساخت‌های جاده‌ای، اجازه صدور پروانه جدید بهره برداری از معدن در این منطقه را ندادیم و البته تبعات آن را نیز پذیرفته ایم.

موسوی ضمن تشریح مشکلات و نیازهای این بخش و لزوم توجه مسئولان به ندوشن به واسطه قدمت و اهمیت آن، افزود: این منطقه هم به لحاظ گردشگری و هم به لحاظ تولیدات دامی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی همچنین از اجرای هفت پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان در این منطقه خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح‌های مختلف بتوانیم نیازهای مردم ندوشن را برطرف کنیم.

به گزارش مهر، خبرنگاران در این سفر از جاذبه های تاریخی و طبیعی ندوشن بازدید کردند.