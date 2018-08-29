به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه می‌گوید اگرچه اتحادیه اروپا و انگلیس در ظاهر بر ادعای خود مبنی بر پایبندی به ضرب‌الاجل تعیین شده برای حصول توافق برگزیت پایبند هستند؛ در خفا به عدم توانایی برای تحقق چنین وعده‌ای اذعان می‌کنند.

در همین راستا، انتظار می‌رود ضرب‌الاجل تعیین شده از اکتبر به اواسط ماه نوامبر تغییر پیدا کند که این خود نشانه‌ای مبنی بر ناکامی طرفین در پیشبرد مذاکرات است که به‌نوبه خود خطر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق را افزایش می‌دهد.

این درحالی است که تمدید مهلت مذاکره به دسامبر یا ژانویه ۲۰۱۹، امکان به بن‌بست رسیدن تلاش‌ها را بیش‌ازپیش محتمل می‌کند.

به گزارش مهر، انگلیس و اتحادیه اروپا درخصوص پاره‌ای موارد حساس ازجمله قوانین گمرکی و تجاری بریتانیای پسابرگزیت به توافق نرسیده‌اند حال‌آنکه ترزا می نخست‌وزیر این کشور نیز از سوی هم‌حزبی‌های محافظه‌کار خود به انعطاف‌پذیری بیش‌ازحد در قبال بروکسل متهم است.