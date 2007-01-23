خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : پرداختن به مناقب و مصائب اصحاب عاشورا و در راس آنان حضرت اباعبدالله (ع) از افتخارات ادبیات گرانسنگ آئینی ماست ، در ادب معاصر در کنار شعرهای فاخر سنتی با قالب ها و اوزان رایج و شناخته شده شعر کلاسیک ، تعدادی از جوانترها نیز به طبع آزمایی در حوزه ترانه سرایی با موضوعات دینی و آئینی پرداخته اند .