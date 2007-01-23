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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۱۱

/ با قلم های عاشورایی - 4 /

حرف کربلا

حرف کربلا

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : پرداختن به مناقب و مصائب اصحاب عاشورا و در راس آنان حضرت اباعبدالله (ع) از افتخارات ادبیات گرانسنگ آئینی ماست ، در ادب معاصر در کنار شعرهای فاخر سنتی با قالب ها و اوزان رایج و شناخته شده شعر کلاسیک ، تعدادی از جوانترها نیز به طبع آزمایی در حوزه ترانه سرایی با موضوعات دینی و آئینی پرداخته اند .


ظهر عاشورا تموم کائنات
خیره موندن به زمین کربلا
انگاری آسمونا حلقه شدن
برا سرخی نگین کربلا

آره، این حسینیه ، اون که گریه کرد
روی نعش اکبرش آروم و تلخ
نه فقط برای  قد جوونش
برای جوونای عراق و بلخ

نیزه‌ هایی که حسینو زخمی کرد
حالا بمب ‌افکنا رو سوار شدن
حالا با موشکا آتیش می‌ریزن
اونا که خیمه‌ ها رو آتیش زدن

مؤمن اونیه که تا جونی داره
مونده قلدر و یاغی نمی‌ شه
مرگه زندگی با ذلت برا ما
اینه حرف کربلا تا همیشه

تو دل هر ذره ‌ای یه رودخونه ‌اس
که یزیدیا جلو اون وایسادن
ماها چون برا حسین خیمه زدیم
نمی‌خوان به بچه ‌هامون آب بدن

مرگه زندگی با ذلت برا ما
اینو حنجرای خونی می ‌خونن
رمز سقاهامون اسم عباسه
اونا که فراتو بستن بدونن

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* علی محمد مودب

کد مطلب 438860

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