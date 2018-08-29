بلیت فروشی «آلبوم خانوادگی» آغاز شد/ رونمایی از پوستر نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت فروشی سه روز ابتدایی نمایش «آلبوم خانوادگی» به نویسندگی و کارگردانی سعید هاشم زاده آغاز و همزمان پوستر آن با عکاسی و طراحی موسی هاشم زاده رونمایی شد.

این نمایش، اجرایی مبتنی بر بدن، ژست و تئاتر تصویر محور است که از ١٢ شهریور ساعت ٢١ در سالن شماره ٢ عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می رود.

طراحی پوستر «آلبوم خانوادگی» برگرفته از تابلوی معروف «تدفین مسیح» اثر نقاش شهیر ایتالیایی، میکل آنجلو مریسی کاراواجو است.

نمایش «آلبوم خانوادگی» درباره پدر خانواده ای در قرون وسطاست که مراسم احتضارش در حال برگزاری است و خانواده اش برای این مراسم جمع شده اند و مرضیه شاطرطوسی، نونا نیسی، مریم قاسمی، امین بشارتی، کیمیا شهریه، علیرضا عزیزی و محمدعلی ترابیان بازیگران این نمایش هستند.

سایر عوامل گروه عبارتند از نویسنده دوم: پریسا کیومرثی، آهنگساز: حسین عطری، طراح صحنه: سعید هاشم زاده، دکور: رضا غیور، موسی هاشم زاده، مهدی غلامی، طراح لباس و گریم: سحر پیله ور، امور رسانه ای: میثم محمدی، منشی صحنه و برنامه ریز: نازنین احسانی، دستیاران کارگردان: میثم شیخی و آذین دهقان، عکس و مستند: کسری بردبار، عکاس مهمان و تیزر: علیرضا عزیزی، طراحی و عکاسی پوستر: موسی هاشم زاده، تهیه کننده: گروه مواجهه.

سعید هاشم زاده پیش از این نمایش های «بایگانی برای یک مسأله شخصی»، «اسب مرده» و «اتللو یک کولاژ» را روی صحنه برده است.