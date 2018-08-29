دستگیری عامل قتل رفتگر شهرداری در مشهد

قاضی حسن حیدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خودرو سواری دوم شهریور سال جاری در بولوار وکیل آباد با رفتگر شهرداری که مشغول انجام وظیفه بود برخورد کرده و متاسفانه این کارگر وظیفه شناس جان خود را از دست می دهد.

وی افزود: راننده خودروی مذکور متاسفانه پس از این حادثه از صحنه حادثه متواری شد که با اقدامات صورت گرفته راننده و خودرو شناسایی شدند.

معاون سیاسی دادستان مرکز خراسان رضوی بیان کرد: پس از وقوع این حادثه پرونده ای در شعبه ۲۱۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل و متهم شناسایی و دستگیر شد.

حیدری گفت: متهم این پرونده پس از تفهیم اتهام روانه زندان شده است و اقدامات قضایی در این خصوص ادامه دارد.