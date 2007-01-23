31 عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان خلاق مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابوطالب نماینده تهران که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت: همچنین متذکر شد عنوان فراکسیون خلاق و نقاد، موقتی است و نام رسمی این فراکسیون پس از کسب نظر اعضا و تصویب جمع تعیین می شود.

وی با تاکید بر این که فراکسیون اصولگرایان خلاق و نقاد در چارچوب جریان اصولگرایان حرکت می کند و خود را از اصولگرایان جدا نمی دارند، به انقاد مجدد از عملکرد هیات رئیسه فراکسیون مذکور پرداخت و بر لزوم جدایی اصولگرایان ناب از جریان محافظه کار راست سنتی تاکید کرد.

ابوطالب گفت: عملکرد هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان نشان داد تاب تکثر آن را ندارند و آقای محمدرضا باهنر رئیس فراکسیون اکثریت ازطرف همه جریان اصولگرا سخن می گوید.

وی تصریح کرد: فراکسیون موسوم به اصولگرا در واقع فراکسیون اکثریت است و عده ای از اعضای آن با مدرک و معیار اصولگرایی با تعریف رهبر معظم انقلاب انطباق ندارند و چه بسا افرادی خارج از فراکسیون و متعلق به جریانات سیاسی دیگر، اصولگرا باشند.

عضو موسس فراکسیون اصولگرایان خلاق در خاتمه تصریح کرد: این فراکسیون از آغاز سال جاری جلساتی را برگزار کرد ولی قصد اعلام موجودیت رسمی نداشت و برخی مسایل موجود در آخرین نشست اصولگرایان باعث این کار شد.