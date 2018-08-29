احداث سالن پلاتو زمینه ساز رشد هنری نسل جوان و رونق تئاتر خواهدشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا امروز چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی سالن پلاتو و دبیرخانه جشنواره تئاتر طنز دیواندره گفت: اجرای چنین پروژه هایی منجر به ایجاد شادی و نشاط و انگیزه در جامعه هنری خواهدشد.

وی عنوان کرد: بی شک احداث سالن پلاتو زمینه ساز حضور و رشد هنری بیشتر نسل جوان خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان هم در این مراسم گفت: این سالن پلاتو در زمینی به مساحت ۲۶۵ مترمربع با ظرفیت ۱۵۰ نفر احداث خواهد شد.

جلال قلعه شاخانی اعتبار مورد نیاز این پروژه را ۸۰۰ میلیون تومان ذکر و عنوان کرد: ۵۰۰ میلیون تومان آن از محل اعتبارات شهرستانی و ۳۰۰ میلیون تومان هم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تامین می شود.

وی زمان اجرای پروژه را ۶ ماهه خواند و بیان کرد: اگر مشکلی در راستای تامین اعتبار این پروژه ایجاد نشود تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

استاندار کردستان ظرفیت این پلاتو را نسبت به جمعیت شهرستان کم خواند و دستور افزایش آن به ۳۰۰ نفر را داد و گفت: اعتبار مورد نیاز احداث پلاتو هم تامین خواهد شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.