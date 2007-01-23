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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۲۵

پنجم بهمن ؛

همایش باستان شناسی خاورمیانه و خوزستان برگزار می شود

همایش باستان شناسی خاورمیانه و خوزستان ، پنجم بهمن ماه جاری با حضور استاد دانشگاه شیکاگو از موسسه شرق شناسی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، این همایش با هدف هم اندیشی پژوهشگران فرهنگی و باستان شناسان ایران برگزار می شود.

در این همایش دکتر عباس علیزاده با مقاله لزوم حفاظت از آثار در محوطه های کاوش و دکتر عبدالحمید ارفعی ، فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو در خصوص زبان های ایلامی سخنرانی خواهند کرد.

همچنین دانشجویان ، کارشناسان و باستان شناسان استان مازندران نیز در این همایش شرکت خواهند کرد.

این همایش ، ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 5 بهمن ماه جاری در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مازندران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 438873

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