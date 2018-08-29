  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

واکنش قطر به گزارش سازمان ملل درباره یمن

واکنش قطر به گزارش سازمان ملل درباره یمن

وزیر خارجه قطر اعلام کرد که گزارش اخیر سازمان ملل متحد درباره یمن نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد عبدالرحمان» وزیر خارجه قطر در توئیتی نوشت: گزارشی که سازمان ملل متحد درباره اوضاع یمن ارائه کرد، نگران کننده است.

وی با بیان این مطلب افزود: پرهیز از نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در هر مکانی، یک ضرورت اخلاقی و انسانی است.

وزیر خارجه قطر در ادامه گفت: ما از همه طرف ها در یمن می خواهیم که اوضاع انسانی این کشور را مقابل چشم خود قرار دهند و به گفتگوی ملی فراگیر با هدف تحقق آشتی ملی روی بیاورند.

گفتنی است سازمان ملل متحد اخیرا در گزارشی اعلام کرد که برخی حملات هوایی ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی جنایت جنگی محسوب می شود.

کد مطلب 4388749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها