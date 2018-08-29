واکنش قطر به گزارش سازمان ملل درباره یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد عبدالرحمان» وزیر خارجه قطر در توئیتی نوشت: گزارشی که سازمان ملل متحد درباره اوضاع یمن ارائه کرد، نگران کننده است.

وی با بیان این مطلب افزود: پرهیز از نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در هر مکانی، یک ضرورت اخلاقی و انسانی است.

وزیر خارجه قطر در ادامه گفت: ما از همه طرف ها در یمن می خواهیم که اوضاع انسانی این کشور را مقابل چشم خود قرار دهند و به گفتگوی ملی فراگیر با هدف تحقق آشتی ملی روی بیاورند.

گفتنی است سازمان ملل متحد اخیرا در گزارشی اعلام کرد که برخی حملات هوایی ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی جنایت جنگی محسوب می شود.