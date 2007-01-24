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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۱۳

در واکنش به ادامه ساخت کنیسه در مجاورت مسجدالاقصی عنوان شد:

مجامع بین المللی رژیم صهیونیستی را وادار به رعایت قوانین کنند

مجامع بین المللی رژیم صهیونیستی را وادار به رعایت قوانین کنند

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به اقدامات گروهی از یهودیان افراط گرا که به ساخت کنیسه ای در زمین وقفی مسلمانان در مجاورت مسجدالاقصی اقدام کردند، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به اقدامات گروهی از یهودیان افراط گرا که به ساخت کنیسه ای در زمین وقفی مسلمانان در مجاورت مسجدالاقصی اقدام کردند، هشدار دادند و گفت: این اقدامات خصمانه به مقدسات اسلام و مسلمانان تعرض کرده و تعدی به اعتقادات آنها است .

وی با بیان اینکه اسرائیل با دشمنیهای مستمر خود علیه حرمتها و مقدسات حضرت محمد (ص) خطری واقعی محسوب می شود، گفت: این فعالیتها مسجدالاقصی را تهدید می کند و عواقبی دارد که احساسات را بر می انگیخته و اوضاع را متشنج می کند.

اکمل الدین احسان اوغلو از مجامع بین المللی خواست تا در قبال اسرائیل مسئولیت پذیر بوده، نیروهای اشغالگر را وادار به رعایت قوانین بین المللی کرده و از اشغال اماکن تاریخی و دینی مسلمانان برحذر باشند .

کد مطلب 438882

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