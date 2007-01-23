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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۴۱

دبیر جدید هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی انتخاب شد

در بیست و نهمین جلسه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره، حجت الاسلام دکتر روح الله شاطری به اتفاق آرا به عنوان دبیر جدید هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و نهمین جلسه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره که دیروز به ریاست رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، حجت الاسلام دکتر روح الله شاطری به اتفاق آرا به عنوان دبیر جدید هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره انتخاب و از دبیر سابق دبیرخانه حجت الاسلام غلامی تقدیر شد.

بر اساس این گزارش به اتفاق آرا حجت الاسلام شاطری به عنوان عضو ثابت هیئت برگزیده انتخاب شد تا به عنوان کارشناس متخصص در امور هیئت در جلسات حضور یابد.

در ادامه جلسه، ضمن بحث و بررسی در مورد نحوه امتیاز دهی کرسیها، مقرر شد در یک جلسه اختصاصی شیوه های امتیاز دهی در آئین نامه هیئت مورد بررسی دقیق قرار گرفته و کتابچه تفصیلی در خصوص فرایند برگزاری کرسیها از زمان دریافت طرح تا مراحل نهایی تدوین و منتشر شود.

کد مطلب 438883

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