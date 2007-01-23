مسائل موجود بین دولت و مجلس را به خانه های مردم نمی کشانیم

به گزارش خبرنگار مهر، باهنر رئیس اول مجلس و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس که در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: مردم از مجلس و دولت اصولگرایان نمی پذیرند که اختلافات کارشناسی خود را برجسته کنند و به خانه های آنها بکشانند.

باهنر تصریح کرد: شاکله و عملکرد کلی دولت به گونه ای نیست که به مردم القاء کند که مجلس پیش از اینکه با ما همکاری داشته باشد مخالفت می کند. باهنر گفت: شاید عده ای از نمایندگان بگویند رئیس جمهور می باید به مجلس احضار شود اما این گونه مسائل نباید بر رسیدگی بر اموراساسی مردم سایه افکند زیرا عمده خواسته مردم هنوز هم مسئله تورم، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی است.

نایب رئیس اول مجلس درباره تشکیل فراکسیون جدید اصولگرایان اظهار داشت: از تعداد 200 نفری که عضو فراکسیون اصولگرایان بوده اند تاکنون کم نشده است اما برخی دوستان اعتقاد دارند که باید با دولت نهم جدی تر برخورد شود و بعضا هم هیات رئیسه فراکسیون را به کم کاری در این خصوص متهم می کنند.

باهنر تاکید کرد: متاسفانه عده ای از نمایندگان قصد دارند اینگونه القا کنند که بین دولت و مجلس اختلافات اساسی وجود دارد.

وی درخصوص تقاضای عده ای از نمایندگان برای احضار رئیس جمهور به مجلس این مسئله را در شرایط فعلی به صلاح ندانست و گفت: در فراکسیون اصولگرایان نیز چنین تصمیمی اتخاذ نشده و اگر مسئله ای مطرح شود نظرات شخصی دوستان است.

باهنر درباره بودجه سال 86 گفت: در بودجه 86 ناچاریم انقباضی عمل کنیم و دولت نیز در تنظیم بودجه اینگونه عمل کرده است.

وی درخصوص تصمیمات فراکسیون و تمکین نمایندگان از آن گفت: فراکسیون در مجلس مانند احزاب نیست که دستوری را اعلام کند و همه اعضاء مکلف به اجرای آن باشند. باهنر تاکید کرد: من معتقدم نظام به چند حزب فراگیر و قدرتمند نیاز دارد.

باهنر درباره علت کناره گیری احمد توکلی از عضویت در شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان گفت: چون تصمیمات فراکسیون عمدتا روی مسائل سیاسی متمرکز می شود، آقای توکلی از عضویت در آن کناره گیری کرد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان درباره مخالفت خود با طرح تحقیق و تفحص از هزینه های انتخابات ریاست جمهوری گفت: تحقیق و تفحص های بسیاری به مجلس تقدیم می شود، اما باید آنجا را اولویت بندی کرد و آنهایی که اولویت بیشتری دارند در دستور قرار گیرند.