محیط زیست خواستار برخورد قانونی با واحدهای آلاینده چرمشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی دربیست و نهمین کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان که ساعتی پیش دراین اداره کل با حضور معاون دادستان در امور پیشگیری از جرم خراسان رضوی برگزار شد، ضمن ابراز تاسف از بی توجهی واحدهای آلاینده حوزه کشف رود به اصول واستانداردهای محیط زیستی ،صراحتاًخواستار تعطیلی واحدهایی شد که علی رغم اخطاریه های متعدد ابلاغی از سوی این اداره کل ،به آلودگی محیط زیستی خود ادامه داده و بهداشت و سلامت مردم را به مخاطره انداخته اند.

تورج همتی رسیدگی به وضعیت رودخانه حفاظت شده کشف رود و ساماندهی آن را موضوع بسیار مهمی برشمرد و درشرایط کنونی ،ضرب العجل ورود همه نهادهای قانونی و اجرایی ذیربط را یک ضرورت دانست.

وی دراین خصوص از مهلت های مکرر ابلاغی جهت اصلاح وضعیت آلایندگی واحدهای مستقر درشهرک صنعتی چرمشهر و بی توجهی مسئولان واحدها به اخطاریه ها و عدم تلاش برای رسیدن به استانداردهای تعریف شده سازمان محیط زیست و رعایت دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه سخن گفت و تصریح کرد : سلامت مردم خط قرمز ماست وتمدید فرصت مجدد وعدم اصلاح این وضعیت جفا درحق مردم است.

این مقام مسئول برخورد قانونی و بدون اغماض با ناهنجاری های زیست محیطی و مسببین آنها را یک الزام و مورد تقاضای حفاظت محیط زیست از دستگاه قضا دانست و اشاره کرد که رودخانه حفاظت شده کشف رود که جز فاضلاب در آن جاری نیست واین رودخانه عملا" کارکرد اکولوژیکی و توان خودپالایی خود را از دست داده و حیات بیولوژیک کاملا" خارج شده است.

وی دراین باره توضیح داد که طبق اقدامات کنترلی و پایش های زیست محیطی کارشناسان این اداره کل ، آلودگی خروجی فاضلاب و پساب واحدهای حوزه چرمشهر 22 برابر بیش از حد مجاز است و این آمار بسیار نگران کننده بوده و فوریت و حساسیت ورود قانونی به آن را مورد تاکید قرار داد.

دستگاه قضا در پی ساماندهی فاضلاب حوزه کشف رود است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان خراسان رضوی نیز دراین نشست ضمن گلایه از بی توجهی شرکت شهرک های صنعتی استان بر تطابق واحدهای تحت نظارت خود با استانداردهای محیط زیست گفت: پس ازموضوع آزاد سازی حریم کشف رود ،دستگاه قضا به جد در پی ساماندهی فاضلاب این رودخانه است .

محمد بخشی محبی ادامه داد: طبق آئین دادرسی کیفری، مراجع قضایی در دو حالت می توانند نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی اقدام نمایند و آن تهدید امنیت و سلامت عمومی است که مشمول واحدهای مورد بحث این نشست است.

وی تصریح کرد: بدلیل اینکه واحدهای آلاینده چرمشهر نتوانسته اند خود را با قوانین جاری تطبیق دهند و نسبت به آلوده سازی محیط زیست بی توجه بوده اند به جرم تهدید علیه بهدشت و سلامت عمومی تحت پیگیری قانون قرار خواهند گرفت و تعطیلی این واحدها پس از دریافت فهرست آنان ازسوی کمیته ساماندهی فاضلاب استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نگران آمار تکان دهنده مرگ و میر ناشی از فعالیت واحدهای آلاینده هستیم

عضو کارگروه نجات کشف رود و یکی از سازمان مردم نهاد زیست محیطی درادامه ازضرورت برخورد قاطع دستگاه قضا با متخلفان حوزه حفاظت محیط زیست سخن گفت و افزود: نگران سلامت مردم و آمار تکان دهنده مرگ و میر ناشی از فعالیت واحدهای آلاینده هستیم چرا که امروز رودخانه آلوده کشف رود جان سلامت عمومی را تهدیدو بسیاری را به امراض غیر قابل درمان مبتلا کرده است.

فرشته تقی زاده ازسوی سازمان های مردم نهاد و به عنوان یکی از مطلعین این حوزه از دستگاه قضا خواستار پیگیری تعطیلی واحدهای متخلف حوزه چرمشهر شد و جرم مرتکبه مسئولان این واحدها را محرز دانست.