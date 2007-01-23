همایش "مسلمانان در اروپا" فردا در برلین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، در این همایش تلاش می گردد پیرامون این نکته بحث و تبادل نظر شود که در فضای کنونی فرهنگی و سیاسی حاکم بر کشورهای غربی چه تمهیدات لازم و مدونی برای زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان مقیم آلمان باید لحاظ گردد؟

در این همایش شخصیت های سیاسی، فرهنگی و نیز اساتید دانشگاهی ذیل ضمن ایراد سخنرانی به سوالات حضار شرکت کننده در این اجلاس پاسخگو خواهند بود.

دکتر ارهارت کورتینگ، وزیر داخله برلین، پروفسور دکتر ورنر شیفهاور، استاد فرهنگشناس دانشگاه فرانکفورت – اودا، بورهان کزیزی، نایب رئیس فدراسیون مسلمانان برلین، دکتر ندیم الیاس، رئیس اسبق شورای مرکز مسلمانان آلمان، امید نوری پور، عضو حزب سبز های آلمان، دکتر دیتریش ریتس، مجری برنامه و سخنگوی پروژه "مسلمانان در اروپا" حضور خواهند داشت.

این همایش با همیاری وزارت "آموزش و تحقیقات" کشور آلمان برگزار می شود و از سوی "دانشگاههای هامبورگ، فرانکفورت-اودا ، هاله" و " مرکز شرق مدرن " برلین مورد حمایت قرار گرفته است.







