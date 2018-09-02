  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۳۷

فردا؛

نشست خبری «محمدرضا باهنر» در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود

نشست خبری «محمدرضا باهنر» در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود

نشست خبری رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری فردا (دوشنبه) در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط اما و رهبری و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۶ در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

بحث و بررسی پیرامون مسائل سیاسی جاری کشور، مهم‌ترین محور این نشست خبری خواهد بود.  

کد مطلب 4388940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه