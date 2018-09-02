به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط اما و رهبری و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۶ در خبرگزاری مهر برگزار میشود.
بحث و بررسی پیرامون مسائل سیاسی جاری کشور، مهمترین محور این نشست خبری خواهد بود.
نشست خبری رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری فردا (دوشنبه) در خبرگزاری مهر برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط اما و رهبری و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۶ در خبرگزاری مهر برگزار میشود.
بحث و بررسی پیرامون مسائل سیاسی جاری کشور، مهمترین محور این نشست خبری خواهد بود.
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