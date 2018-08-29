مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۹۷ با حضور حدود ۵۶ هزار نفر داوطلب در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

از تعداد حدود ۵۶ هزار شرکت کننده در این دوره از آزمون، ۳۲ هزار نفر مجاز شده اند که تاکنون ۲۰ هزار نفر در این آزمون انتخاب رشته کرده اند.

ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۹۷ در مجموع ظرفیت آزاد و رایگان و شهریه پرداز ۵ هزار و ۸۰ نفر است. از این میزان تعداد ۳ هزار و ۵۴۴ نفر مربوط به ظرفیت آزاد و رایگان و یک هزار و ۵۳۶ نفر مربوط به ظرفیت شهریه پرداز است. البته این میزان ظرفیت افزایش یافته است.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۹۷ به همراه ظرفیت های جدید پذیرش بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان مجاز که تاکنون انتخاب رشته نکرده اند و یا آنها که انتخاب رشته کرده اند می توانند تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۱۰ شهریور انتخاب رشته کنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل می توانند نسبت به ویرایش انتخاب های خود اقدام کنند. همچنین افرادی که تاکنون موفق به انتخاب رشته محل نشده اند، می توانند در زمان اعلام شده نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام کنند.

زمان اعلام نتایج نهایی، نیمه دوم شهریور ماه اطلاع رسانی خواهد شد.