هدف از شایعه حمله به ایران افزایش فشار بر این کشور است / برخی کشورها به اهرم های اقتصادی برای منزوی کردن ایران متوسل شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز درشماره امروز به تحلیل رخدادهای چند روز اخیر ایران پرداخته و عنوان داشته اقدام ایران مبنی برجلوگیری از ورود بازرسان سازمان انرژی اتمی به این کشور باعث افزایش تردیدهای کشورهای غربی درمورد این کشور شده است.

روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد، هر چند در روزهای اخیر مواضع ایران در مورد فعالیت هسته ای خود و همکاری با آژانس اندکی نرم تر از قبل شده بود، اما اقدام روز گذشته تهران سبب شد تا کشورهای غربی از جمله آمریکا دیدگاههای سابق خود را در مورد ایران مجددا تکرار کنند.

برهمین اساس روز گذشته نیز اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه خود، از کشورها خواست تا از تحریم های اعمال شده علیه ایران تبعیت کنند و این می تواند نشانه ای براین نکته باشد که کشورهای غربی در اندیشه افزایش فشار بر ایران هستند.

این روزنامه در ادامه به اقدامات برخی کشورها در رابطه با تلاش برای منزوی کردن ایران از طریق متوسل شدن به اهرم های اقتصادی اشاره کرده و این سوال را مطرح کرده که آیا ایران حاضر است هزینه این اقدام خود را پرداخت کند؟

تلاش کشورهای غربی برای متقاعد کردن ایران برای متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور در حالی انجام می شود که شایعه حمله به تاسیسات هسته ای ایران در طی هفته های گذشته اوج گرفته است، هر چند مقامات صهیونیستی و آمریکایی این شایعه ها را تکذیب کرده اند اما برخی کارشناسان معتقدند این اخبار به منظور تحت فشار قرار دادن ایران برای همکاری با کشورهای غربی ومتوقف کردن فعالیت هسته ای این کشور انجام می شود.

یادآورمی شود ایران روز گذشته از ورود تعدادی از بازرسان سازمان انرژی اتمی به خاک خود جلوگیری کرد واین اقدام با واکنش هایی از سوی کشورهای غربی از جمله آمریکا مواجه شد.

برهمین اساس، آمریکا شب گذشته با انتقاد از تصمیم ایران برای ممنوع اعلام کردن ورود برخی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به خاک خود، آن را تلاشی برای تحمیل شروط به جامعه بین المللی درموضوع هسته ای تهران قلمداد کرد.



درهمین رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارشهایی مبنی بر اینکه ایران مانع ورود 38 بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به خاک خود خواهد شد، گفت :" این نشانه دیگری است که ایران به نگرش سرسختانه خود درباره جامعه بین المللی ادامه می دهد".