زورآزمایی سختی برای تصویب جزییات منطقه آزاد اینچه برون داریم

اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح چهارشنبه (امروز) سومین دستوری که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.

وی با یادآوری این که این لایحه مربوط به ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی بود که در صحن علنی مطرح شد، افزود: پس از طرح این موضوع بعضی از حاضران اعتراضاتی را مطرح کردند مبنی بر این که این لایحه مغایر با برنامه است.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معترضان معتقد بودند به استناد ماده ۶ قانون برنامه پنج ساله این لایحه هم برای دولت در ایجاد زیرساخت ها هزینه ایجاد می کند و هم به سبب معافیت های مالیاتی باعث کاهش درآمدهای دولت می شود.

وی با اشاره به این که نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی فعال شده و گفتگوهایی راجع به این لایحه داشتیم و استدلال های خود را مطرح کردیم، اضافه کرد: بنده با معاون قوانین مجلس گفتگو و تاکید کردم ماده ۶ قبل ازماده ۲۳ آمده و اولاتر است کمااینکه ماده ۲۳ صرفا برای مناطق محروم است اما ماده ۶ عام است مضاعف بر این که در لایحه اشاره ای به کاهش درآمد نشده است.

قره خانی تصریح کرد: همچنین از دکتر لاریجانی (رئیس مجلس) خواستیم خودش جلسه را ادامه دهد و به جای دو سوم، این لایحه با نصف به علاوه یک مصوب شود و ایشان هم پذیرفت.

وی بیان کرد: بر اساس قرعه کشی های از قبل انجام شده موافقان و مخالفان لایحه صحبت کردند و در نهایت رای گیری انجام شد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در نهایت کلیات این لایحه یک فوریتی با ۱۲۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.

وی با اشاره به این که پیشنهادهای زیادی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است، گفت: هرچند با برخی از مخالفان از جمله ادیانی نماینده مردم قائمشهر، فولادگر نماینده مردم اصفهان و ابطحی نماینده مردم خمینی شهر صحبت کرده ایم اما روز یکشنبه زورآزمایی سختی برای تصویب جزییات این لایحه داریم.

کاهش ۴۰۰۰ هکتاری منطقه آزاد اینچه برون

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این که از تمام ظرفیت ها برای به سرمنزل مقصود رساندن این لایحه بهره می بریم، افزود: در بررسی های انجام شده در لایحه اعلام شده در نقشه محیطی که پیش از این توافق شده و آن چه در حال حاضر هست، مساحت منطقه آزاد اینچه برون چهار هزار هکتار کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که این کاهش در منطقه بندرترکمن و گمیشان اتفاق افتاده است، ادامه داد: محدوده منطقه آزاد اینچه برون در شهرستان گنبدکاووس کاهش نداشته اما مساحت آن در محدوده شهرستان های گمیشان وبندرترکمن کاهش یافته اما حذف نشده است.

وی با بیان این که خیلی وقت گذاشتیم و رایزنی کردیم تا نگذاریم تصویب این لایحه نیازمند رای دو سوم حاضران باشد، که خوشبختانه موفق شدیم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا روز یکشنبه آینده تعداد مخالفان را کم کرده و موافقان را بیشتر کنیم.