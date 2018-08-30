به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، حامد حدادی پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران برابر کره جنوبی و صعود به فینال بازیهای آسیایی گفت: ما چهار سال قبل در دیدار برابر کره شکست خوردیم و خاطره بدی برایمان باقی ماند. امروز با تمام توان تلاش کردیم که آن خاطره را از بین ببریم.

وی در ارزیابی فنی اش از بازی گفت: نیمه اول خیلی خوب بودیم اما در کوارتر سوم به بازی برگشتیم. به هر حال اشتباه هم جزیی از ورزش است. فوتبال که نیست بازی یک هیچ یا دو هیچ تمام شود.

عضو تیم ملی بسکتبال ایران خاطرنشان کرد: ما از اشتباه های حریف بیشتر استفاده کردیم. در مورد بازی بعدی هم باید منتظر نتیجه باشیم.