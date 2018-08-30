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۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۰

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

حدادی: خاطره بدی از کره‌جنوبی داشتیم/ بسکتبال که فوتبال نیست!

حدادی: خاطره بدی از کره‌جنوبی داشتیم/ بسکتبال که فوتبال نیست!

ملی پوش بسکتبال ایران پس از صعود به فینال گفت: خاطره بدی از کره داشتیم اما با شکست این تیم و صعود به فینال آن را از بین بردیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، حامد حدادی پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران برابر کره جنوبی و صعود به فینال بازیهای آسیایی گفت: ما چهار سال قبل در دیدار برابر کره شکست خوردیم و خاطره بدی برایمان باقی ماند. امروز با تمام توان تلاش کردیم که آن خاطره را از بین ببریم. 

وی در ارزیابی فنی اش از بازی گفت: نیمه اول خیلی خوب بودیم اما در کوارتر  سوم به بازی برگشتیم. به هر حال اشتباه هم جزیی از ورزش است. فوتبال که نیست بازی یک هیچ یا دو هیچ تمام شود.

عضو تیم ملی بسکتبال ایران خاطرنشان کرد: ما از اشتباه های حریف بیشتر استفاده کردیم. در مورد بازی بعدی هم باید منتظر نتیجه باشیم.

کد مطلب 4389011
زینب حاجی حسینی

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